Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 12,7 Расстояние между отверст. (мм) 165 зазубрено слева [мм] 65 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Число зубцов 10

Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм; Скания (4 серия) 1.18635 представлена по производителю DT с артикулом 118635. У данной детали есть аналоги с номерами: 118635, 300619, 118635OEM, 1189483, 1342543, 1448120, 1865751. Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм; Скания (4 серия) 1.18635 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.