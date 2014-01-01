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Рычаг тормозной (трещотка) (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм; Scania (4 серия) 1.18635 артикул 118635 DT SPARE PARTS в Алматы

118635 DT SPARE PARTS Рычаг тормозной (трещотка) (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм; Scania (4 серия) 1.18635
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118635
Наименование Рычаг тормозной (трещотка) (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм; Scania (4 серия) 1.18635
Вид эксплуатации ручной
Вес [г] 2732
Гарантия 2 года гарантии
Ø отверстия [мм] 12,7
Расстояние между отверст. (мм) 165
зазубрено слева [мм] 65
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10
Число зубцов 10
Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм; Скания (4 серия) 1.18635 представлена по производителю DT с артикулом 118635. У данной детали есть аналоги с номерами: 118635, 300619, 118635OEM, 1189483, 1342543, 1448120, 1865751. Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм; Скания (4 серия) 1.18635 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг тормозной (трещотка) (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм; Scania (4 серия) 1.18635 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118635 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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