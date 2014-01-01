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Трещотка тормозная Скания 113-144 правая задняя автомат МОСТ-AD90 артикул 118634 DT SPARE PARTS в Алматы

118634 DT SPARE PARTS Трещотка тормозная Скания 113-144 правая задняя автомат МОСТ-AD90
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118634
Наименование Трещотка тормозная Скания 113-144 правая задняя автомат МОСТ-AD90
Вид эксплуатации автоматически
Вес [г] 3140
Гарантия 2 года гарантии
Ø отверстия [мм] 16
Расстояние между отверст. (мм) 165
зазубрено слева [мм] 25
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10
Число зубцов 10
Запчасть трещотка тормозная Скания 113-144 правая задняя автомат МОСТ-AD90 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18634. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить трещотка тормозная Скания 113-144 правая задняя автомат МОСТ-AD90, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Трещотка тормозная Скания 113-144 правая задняя автомат МОСТ-AD90 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118634 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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