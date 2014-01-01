Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 1.18630 Ø отверстия [мм] 16 Расстояние между отверст. (мм) 165 зазубрено слева [мм] 65 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Число зубцов 10

Запчасть рычаг тормозной (трещетка) (авт.) левый; (O38 мм; шлицы-10); 165 мм (+65мм); Скания (2 3 4 серии) представлена по производителю DT с артикулом 1.18631. У данной детали есть аналоги с номерами: TT7009443, 118631, 042405, 300616, 302473, 235840, 8504039SX. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещетка) (авт.) левый; (O38 мм; шлицы-10); 165 мм (+65мм); Скания (2 3 4 серии) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.