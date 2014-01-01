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Рычаг тормозной (трещетка), (авт.) правый; (O38 мм; шлицы-10); 165 мм (-65мм); Scania (2,3,4 серии) артикул 118630 DT SPARE PARTS в Алматы

118630 DT SPARE PARTS Рычаг тормозной (трещетка), (авт.) правый; (O38 мм; шлицы-10); 165 мм (-65мм); Scania (2,3,4 серии)
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118630
Наименование Рычаг тормозной (трещетка), (авт.) правый; (O38 мм; шлицы-10); 165 мм (-65мм); Scania (2,3,4 серии)
Вид эксплуатации автоматически
Вес [г] 3200
Гарантия 2 года гарантии
парные номера артикулов 1.18631
Ø отверстия [мм] 16
Расстояние между отверст. (мм) 165
зазубрено справа [мм] 65
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10
Число зубцов 10
Запчасть рычаг тормозной (трещетка) (авт.) правый; (O38 мм; шлицы-10); 165 мм (-65мм); Скания (2 3 4 серии) представлена по производителю DT с артикулом 1.18630. У данной детали есть аналоги с номерами: 118630, 042406, 300617, 302472, TU0609021, PM1358634, TT7009442. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещетка) (авт.) правый; (O38 мм; шлицы-10); 165 мм (-65мм); Скания (2 3 4 серии) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг тормозной (трещетка), (авт.) правый; (O38 мм; шлицы-10); 165 мм (-65мм); Scania (2,3,4 серии) производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118630 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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