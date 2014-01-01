|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118627
|Наименование
|РЫЧАГ ТОРМОЗНОЙ ТРЕЩЕТКА
|Вид эксплуатации
|автоматически
|Вес [г]
|3120
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ø отверстия [мм]
|16
|Расстояние между отверст. (мм)
|165
|зазубрено слева [мм]
|25
|привод, зубчатая передача
|SAE 1 1/2'' 10
|Число зубцов
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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