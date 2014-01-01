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РЫЧАГ ТОРМОЗНОЙ ТРЕЩЕТКА артикул 118627 DT SPARE PARTS в Алматы

118627 DT SPARE PARTS РЫЧАГ ТОРМОЗНОЙ ТРЕЩЕТКА
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118627
Наименование РЫЧАГ ТОРМОЗНОЙ ТРЕЩЕТКА
Вид эксплуатации автоматически
Вес [г] 3120
Гарантия 2 года гарантии
Ø отверстия [мм] 16
Расстояние между отверст. (мм) 165
зазубрено слева [мм] 25
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10
Число зубцов 10
Запчасть рЫЧАГ ТОРМОЗНОЙ ТРЕЩЕТКА представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18627. У данной детали есть аналоги с номерами: 310326, 4W2220, SAB2660. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить рЫЧАГ ТОРМОЗНОЙ ТРЕЩЕТКА, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РЫЧАГ ТОРМОЗНОЙ ТРЕЩЕТКА производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118627 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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