Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 16 Расстояние между отверст. (мм) 165 зазубрено справа [мм] 50 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Число зубцов 10

Запчасть рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм; AM55/56/60/61/70 представлена по производителю DT с артикулом 1.18626. У данной детали есть аналоги с номерами: 118626, SAB2621, TT7002664, TT7002487, 1112830, 72664, KB2210. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (трещотка) (авт.) правый; (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм; AM55/56/60/61/70 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.