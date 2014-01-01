Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 16 Расстояние между отверст. 1 [мм] 165 Расстояние между отверст. 2 [мм] 140 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Число зубцов 10

Запчасть трещетка авт 2 Я СЕРИЯ ЗАДНЯЯ представлена по производителю DT с артикулом 1.18624. У данной детали есть аналоги с номерами: TT7002654, 118624, 1112841, 308677, 394197, 72654, AYS231100. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трещетка авт 2 Я СЕРИЯ ЗАДНЯЯ на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.