Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 16 Расстояние между отверст. (мм) 165 зазубрено справа [мм] 65 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Число зубцов 10

Запчасть рычаг тормозной автомат. лев. Скания 94-164 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18617. У данной детали есть аналоги с номерами: 03400054, 118617OEM, 1356696, 1789566, 31602, 4W4480, 79550C. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить рычаг тормозной автомат. лев. Скания 94-164, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.