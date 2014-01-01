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Напорный трубопровод, пневматический компрессор артикул 118607 DT SPARE PARTS в Алматы

118607 DT SPARE PARTS Напорный трубопровод, пневматический компрессор
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118607
Наименование Напорный трубопровод, пневматический компрессор
Вес [г] 58
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 15,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Напорный трубопровод, пневматический компрессор производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118607 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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