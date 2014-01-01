Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118597 Наименование Шестерня компрессора Scania аналог 2022257 Вес [г] 735 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть шестерня компрессора Скания аналог 2022257 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18597. У данной детали есть аналоги с номерами: 2022257, 302445, N7600860002, S140759. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить шестерня компрессора Скания аналог 2022257, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.