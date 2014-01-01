Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118556 Наименование ГБЦ компрессора Scania 4/P/G/R/T серия 1.18556, DT Вес [г] 2238 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть головка блока компрессора Скания 4/P/G/R/T серия 1.18556 DT представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18556. У данной детали есть аналоги с номерами: 01363, 051320DC1201, 094325, 1424766, 160100738, 220073, 220185. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить головка блока компрессора Скания 4/P/G/R/T серия 1.18556 DT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.