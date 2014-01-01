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ГБЦ компрессора Scania 4/P/G/R/T серия 1.18556, DT артикул 118556 DT SPARE PARTS в Алматы

118556 DT SPARE PARTS ГБЦ компрессора Scania 4/P/G/R/T серия 1.18556, DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118556
Наименование ГБЦ компрессора Scania 4/P/G/R/T серия 1.18556, DT
Вес [г] 2238
Гарантия 2 года гарантии
Запчасть головка блока компрессора Скания 4/P/G/R/T серия 1.18556 DT представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18556. У данной детали есть аналоги с номерами: 01363, 051320DC1201, 094325, 1424766, 160100738, 220073, 220185. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить головка блока компрессора Скания 4/P/G/R/T серия 1.18556 DT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить ГБЦ компрессора Scania 4/P/G/R/T серия 1.18556, DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118556 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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