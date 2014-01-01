Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118555 Наименование Крышка компрессора LP4814/4815 Вес [г] 997 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть крышка компрессора LP4814/4815 представлена по производителю DT с артикулом 1.18555. У данной детали есть аналоги с номерами: 118555, 1315299. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка компрессора LP4814/4815 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.