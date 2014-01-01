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РМК компрессора Scania 4 Series DSC-DC 11, DSC-DC-DT 12 Scania Bus 4-Series DC 11, DC-DSC 12 F-/ артикул 118552 DT SPARE PARTS в Алматы

118552 DT SPARE PARTS РМК компрессора Scania 4 Series DSC-DC 11, DSC-DC-DT 12 Scania Bus 4-Series DC 11, DC-DSC 12 F-/
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118552
Наименование РМК компрессора Scania 4 Series DSC-DC 11, DSC-DC-DT 12 Scania Bus 4-Series DC 11, DC-DSC 12 F-/
Вес [г] 29
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 50
Высота [мм] 10
Запчасть ремкомплект компрессора Скания 4 Серия DSC-DC 11 DSC-DC-DT 12 Scania Автобус 4-Серия DC 11 DC-DSC 12 F- представлена по производителю DT с артикулом 1.18552. У данной детали есть аналоги с номерами: 118552 Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект компрессора Скания 4 Серия DSC-DC 11 DSC-DC-DT 12 Scania Автобус 4-Серия DC 11 DC-DSC 12 F- на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить РМК компрессора Scania 4 Series DSC-DC 11, DSC-DC-DT 12 Scania Bus 4-Series DC 11, DC-DSC 12 F-/ производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118552 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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