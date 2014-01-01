|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118552
|Наименование
|РМК компрессора Scania 4 Series DSC-DC 11, DSC-DC-DT 12 Scania Bus 4-Series DC 11, DC-DSC 12 F-/
|Вес [г]
|29
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|50
|Высота [мм]
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить РМК компрессора Scania 4 Series DSC-DC 11, DSC-DC-DT 12 Scania Bus 4-Series DC 11, DC-DSC 12 F-/ производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118552 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита