Завышение размера Диаметр [мм] 75,5

Запчасть Поршень компрессора Скания представлена по производителю DT с артикулом 118541. У данной детали есть аналоги с номерами: KSK9RP020, 020125, 1315280, 20125, 1315280, KSK9RP020. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.