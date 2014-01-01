Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118505 Наименование Плита компрессора с клапанами LP48.12-15/44 Вес [г] 1490 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть плита компрессора с клапанами LP48.12-15/44 представлена по производителю DT с артикулом 1.18505. У данной детали есть аналоги с номерами: KSK92CCP, 118505, BK1107621AS, I81015004, A66RK007V, KSK92CCP. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия плита компрессора с клапанами LP48.12-15/44 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.