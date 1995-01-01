Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118493 Наименование Компрессор Скания 4/R-серии (1995-2011) без привода под топливный насос Вес [г] 20079 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть компрессор Скания 4/R-серии (1995-2011) без привода под топливный насос представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18493. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить компрессор Скания 4/R-серии (1995-2011) без привода под топливный насос, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.