|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118493
|Наименование
|Компрессор Скания 4/R-серии (1995-2011) без привода под топливный насос
|Вес [г]
|20079
|Гарантия
|2 года гарантии
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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