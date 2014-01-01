Давление [бар] 10,3

Если вы хотите купить блок клапанов осушителя, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC. У данной детали есть аналоги с номерами: 05306VLT, 118487OEM, 1430391, 1743860, 87348S. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.