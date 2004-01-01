Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118395 Наименование Датчик включения стопсигнала Скания R-серии (2004>) Вес [г] 95 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть датчик включения стопсигнала Скания R-серии (2004>) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18395. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик включения стопсигнала Скания R-серии (2004>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.