Гарантия 2 года гарантии Наружный диаметр [мм] 276 Длина [мм] 571,5 Размер резьбы M22 x 1,5 Объем [л] 30 Давление [бар] 14,5

Запчасть ресивер воздушный 30L Диаметр [мм] 276; Длина [мм] 569; Давление [бар] 14 5 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 118394. У данной детали есть аналоги с номерами: 1357950, 301906. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ресивер воздушный 30L Диаметр [мм] 276; Длина [мм] 569; Давление [бар] 14 5, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.