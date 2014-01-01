|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118394
|Наименование
|Ресивер воздушный, 30L, Диаметр [мм] 276; Длина [мм] 569; Давление [бар] 14,5
|Цвет
|черный
|Вес [г]
|8815
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|276
|Длина [мм]
|571,5
|Размер резьбы
|M22 x 1,5
|Объем [л]
|30
|Давление [бар]
|14,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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