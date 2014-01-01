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Ресивер воздушный, 30L, Диаметр [мм] 276; Длина [мм] 569; Давление [бар] 14,5 артикул 118394 DT SPARE PARTS в Алматы

118394 DT SPARE PARTS Ресивер воздушный, 30L, Диаметр [мм] 276; Длина [мм] 569; Давление [бар] 14,5
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118394
Наименование Ресивер воздушный, 30L, Диаметр [мм] 276; Длина [мм] 569; Давление [бар] 14,5
Цвет черный
Вес [г] 8815
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 276
Длина [мм] 571,5
Размер резьбы M22 x 1,5
Объем [л] 30
Давление [бар] 14,5
Запчасть ресивер воздушный 30L Диаметр [мм] 276; Длина [мм] 569; Давление [бар] 14 5 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 118394. У данной детали есть аналоги с номерами: 1357950, 301906. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ресивер воздушный 30L Диаметр [мм] 276; Длина [мм] 569; Давление [бар] 14 5, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ресивер воздушный, 30L, Диаметр [мм] 276; Длина [мм] 569; Давление [бар] 14,5 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118394 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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