|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118391
|Наименование
|Ресивер воздушный 16L
|Вес [г]
|6254
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|246
|Длина [мм]
|410
|Размер резьбы
|M22 x 1,5
|Объем [л]
|16
|Давление [бар]
|14
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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