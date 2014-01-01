|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118385
|Наименование
|Датчик давления Scania 478690
|Вес [г]
|122
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ширина зева гаечного ключа
|17
|Рабочее давление до [бар]
|16
|Точка включения от [бар]
|5,5
|Размер резьбы
|M12 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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