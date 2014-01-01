Ширина зева гаечного ключа 17 Рабочее давление до [бар] 16 Точка включения от [бар] 5,5 Размер резьбы M12 x 1,5

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