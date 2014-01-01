Рабочее давление до [бар] 10 Давления на входе от [бар] 13 Давление на выходе от [бар] 8,7 Размер резьбы M16 x 1,5

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