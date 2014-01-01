Гарантия 2 года гарантии Размер резьбы M22 x 1,5 Давление [бар] 19

Запчасть клапан предохранительный компрессора представлена по производителю DT с артикулом 1.18373. У данной детали есть аналоги с номерами: 118373, 310465. Компрессоры воздушные в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан предохранительный компрессора на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные компрессоры воздушные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.