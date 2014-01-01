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Предохранительный клапан артикул 118372 DT SPARE PARTS в Алматы

118372 DT SPARE PARTS Предохранительный клапан
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118372
Наименование Предохранительный клапан
для оригинального номера 1111195
Тип резьбы с конической резьбой
Вес [г] 93
Гарантия 2 года гарантии
Размер резьбы M16 x 1,5
Давление [бар] 14,3
DIN / ISO DIN 158

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Гайка
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Предохранительный клапан производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118372 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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