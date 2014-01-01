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Клапан защитный 10 BAR артикул 118371 DT SPARE PARTS в Алматы

118371 DT SPARE PARTS Клапан защитный 10 BAR
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118371
Наименование Клапан защитный 10 BAR
для оригинального номера 363198
Тип резьбы с конической резьбой
Вес [г] 93
Гарантия 2 года гарантии
Размер резьбы M16 x 1,5
Давление [бар] 10,4
Если вы хотите купить клапан защитный 10 BAR, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC. У данной детали есть аналоги с номерами: 363198 Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан защитный 10 BAR производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118371 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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