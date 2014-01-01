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Масляный фильтр, ретардер артикул 118364 DT SPARE PARTS в Алматы

118364 DT SPARE PARTS Масляный фильтр, ретардер
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118364
Наименование Масляный фильтр, ретардер
Вес [г] 168
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 19
Наружный диаметр [мм] 83
Высота [мм] 107

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Масляный фильтр, ретардер производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118364 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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