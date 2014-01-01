|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118351
|Наименование
|Клапан защитный Скания 2 3 4 серия четырехконтурный 1.18351
|Вес [г]
|656
|Гарантия
|2 года гарантии
|Рабочее давление до [бар]
|13
|Давление открытия (21) [бар]
|6,5
|Давление открытия (22) [бар]
|6,5
|Давление открытия (23) [бар]
|7,4
|Давление открытия (24) [бар]
|6,5
|Давление закрытия (21) [бар]
|4,5
|Давление закрытия (22) [бар]
|4,5
|Давление закрытия (23) [бар]
|4,5
|Давление закрытия (24) [бар]
|4,5
|Размер резьбы 1
|M16 x 1,5
|Размер резьбы 2
|M22 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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