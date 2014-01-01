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Клапан защитный Скания 2 3 4 серия четырехконтурный 1.18351 артикул 118351 DT SPARE PARTS в Алматы

118351 DT SPARE PARTS Клапан защитный Скания 2 3 4 серия четырехконтурный 1.18351
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118351
Наименование Клапан защитный Скания 2 3 4 серия четырехконтурный 1.18351
Вес [г] 656
Гарантия 2 года гарантии
Рабочее давление до [бар] 13
Давление открытия (21) [бар] 6,5
Давление открытия (22) [бар] 6,5
Давление открытия (23) [бар] 7,4
Давление открытия (24) [бар] 6,5
Давление закрытия (21) [бар] 4,5
Давление закрытия (22) [бар] 4,5
Давление закрытия (23) [бар] 4,5
Давление закрытия (24) [бар] 4,5
Размер резьбы 1 M16 x 1,5
Размер резьбы 2 M22 x 1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан защитный Скания 2 3 4 серия четырехконтурный 1.18351 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118351 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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