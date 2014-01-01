|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118323
|Наименование
|Датчик тормозной Скания 3 серия
|для оригинального номера
|288649
|Вид эксплуатации
|механический
|Вес [г]
|32
|Гарантия
|2 года гарантии
|Сила тока [A]
|10
|Параметр
|12-24 V
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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