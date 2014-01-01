Вес [г] 32 Гарантия 2 года гарантии Сила тока [A] 10 Параметр 12-24 V

Если вы хотите купить датчик тормозной Скания 3 серия, просто позвоните нам! Применяется на Скания 3 серии, 83, 93, 113, 143. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 118323. У данной детали есть аналоги с номерами: 0288649, 042202, 18521, 288649, 310550, 66363, SC1288649. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.