Рабочее давление до [бар] 20 Давление открытия (21) [бар] 6,5 Давление открытия (22) [бар] 6,5 Давление открытия (23) [бар] 6,5 Давление открытия (24) [бар] 6,5 Давление закрытия (21) [бар] 4,5 Давление закрытия (22) [бар] 4,5 Давление закрытия (23) [бар] 4,5 Давление закрытия (24) [бар] 4,5 Размер резьбы 1 M16 x 1,5 Размер резьбы 2 M22 x 1,5

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