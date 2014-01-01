|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118294
|Наименование
|Кран ограничительный давления
|Вес [г]
|463
|Гарантия
|2 года гарантии
|Использование давления для открывания (бар)
|7,65
|Давление закрытия [бар]
|8,6
|Размер резьбы
|M10 x 1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Кран ограничительный давления производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118294 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита