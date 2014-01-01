Использование давления для открывания (бар) 7,65 Давление закрытия [бар] 8,6 Размер резьбы M10 x 1

Если вы хотите купить кран ограничительный давления, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC. У данной детали есть аналоги с номерами: 267098, 333851. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.