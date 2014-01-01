Наружный диаметр [мм] 10 Длина [мм] 32,2

Запчасть палец пружины тормозной колодки Скания 1304645 представлена по производителю DT с артикулом 1.18239. У данной детали есть аналоги с номерами: 118239 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец пружины тормозной колодки Скания 1304645 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.