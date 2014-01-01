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Палец пружины тормозной колодки Scania 1304645 артикул 118239 DT SPARE PARTS в Алматы

118239 DT SPARE PARTS Палец пружины тормозной колодки Scania 1304645
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118239
Наименование Палец пружины тормозной колодки Scania 1304645
Вес [г] 19
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 10
Длина [мм] 32,2
Запчасть палец пружины тормозной колодки Скания 1304645 представлена по производителю DT с артикулом 1.18239. У данной детали есть аналоги с номерами: 118239 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец пружины тормозной колодки Скания 1304645 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Палец пружины тормозной колодки Scania 1304645 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118239 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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