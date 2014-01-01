Вес [г] 1 Гарантия 2 года гарантии Внутренний диаметр 32,2 Толщина [мм] 3

Запчасть кольцо уплотнительное тормозной колодки 32.5*3 118238 представлена по производителю DT с артикулом 118238. У данной детали есть аналоги с номерами: 118238, 115569, 1338018. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное тормозной колодки 32.5*3 118238 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.