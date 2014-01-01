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Кольцо уплотнительное тормозной колодки 32.5*3 118238 артикул 118238 DT SPARE PARTS в Алматы

118238 DT SPARE PARTS Кольцо уплотнительное тормозной колодки 32.5*3 118238
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118238
Наименование Кольцо уплотнительное тормозной колодки 32.5*3 118238
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения
Материал MVG (кремнийорганический каучук)
Вес [г] 1
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 32,2
Толщина [мм] 3
Запчасть кольцо уплотнительное тормозной колодки 32.5*3 118238 представлена по производителю DT с артикулом 118238. У данной детали есть аналоги с номерами: 118238, 115569, 1338018. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное тормозной колодки 32.5*3 118238 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Кольцо уплотнительное тормозной колодки 32.5*3 118238 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118238 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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