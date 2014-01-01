Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118224 Наименование Цилиндр горного тормоза Scania 1376474/1400769/1505927 Вес [г] 425 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть цилиндр горного тормоза Скания 1376474/1400769/1505927 представлена по производителю DT с артикулом 1.18224. У данной детали есть аналоги с номерами: 118224, 1400769, 1376474, 1360598, 1505927, 20405258, 4214113120. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр горного тормоза Скания 1376474/1400769/1505927 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.