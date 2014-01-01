Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118219 Наименование Крышка ролика тормозной колодки 1.18219 Вес [г] 186,5 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть крышка ролика тормозной колодки 1.18219 представлена по производителю DT с артикулом 1.18219. У данной детали есть аналоги с номерами: 118219, 291190, 042284, 76300, 291190. Колодки тормозные барабанные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить крышка ролика тормозной колодки 1.18219, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные колодки тормозные барабанные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.