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Уплотнение вала, вал разжимного кулака артикул 118215 DT SPARE PARTS в Алматы

118215 DT SPARE PARTS Уплотнение вала, вал разжимного кулака
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118215
Наименование Уплотнение вала, вал разжимного кулака
Сторона установки с обеих сторон
Вес [г] 11
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 38
Наружный диаметр [мм] 50
Высота [мм] 7

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнение вала, вал разжимного кулака производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118215 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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