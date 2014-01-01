Внутренний диаметр 25 Наружный диаметр [мм] 28 Высота [мм] 10

Запчасть втулка оси тормозной колодки 25*28*10 Скания 1.18207 представлена по производителю DT с артикулом 1.18207. У данной детали есть аналоги с номерами: 118207, 154261, 02193, 040158, 030703000380. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка оси тормозной колодки 25*28*10 Скания 1.18207 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.