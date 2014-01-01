Наружный диаметр [мм] 25 Длина [мм] 54

Запчасть палец тормозной колодки 25*54 представлена по производителю DT с артикулом 1.18206. У данной детали есть аналоги с номерами: 118206, 154262, BK8200262, 510002, 040124, 209903000390, T300039. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия палец тормозной колодки 25*54 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.