Внутренний диаметр 38,3 Диаметр [мм] 42,3 Высота [мм] 25,4

Запчасть втулка тормозного вала Скания 94/114/124/144 38.1*42.1*26 1.18205 DT представлена по производителю DT с артикулом 1.18205. У данной детали есть аналоги с номерами: 118205, 9013331227, 9013331127, 9013330727, 9013330627, MS179, 12602200A. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка тормозного вала Скания 94/114/124/144 38.1*42.1*26 1.18205 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.