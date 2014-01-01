Внутренний диаметр 25 Наружный диаметр [мм] 60 Ширина [мм] 27,6

Запчасть ролик тормозной колодки 25*60*27.5 представлена по производителю DT с артикулом 1.18204. У данной детали есть аналоги с номерами: 118204, 02199, 310001, 040123, 154259, 154259, 030703000370. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ролик тормозной колодки 25*60*27.5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.