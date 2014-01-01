Внутренний диаметр 31,7 Наружный диаметр [мм] 35,2 Высота [мм] 25,5

Запчасть втулка тормозной колодки представлена по производителю DT с артикулом 1.18203. У данной детали есть аналоги с номерами: 118203, 141163, 60540, 310983, 040157, 030703000340. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка тормозной колодки на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.