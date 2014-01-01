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Втулка ролика тормозной колодки Скания 2-3 серии 31.5x35x19MM артикул 118202 DT SPARE PARTS в Алматы

118202 DT SPARE PARTS Втулка ролика тормозной колодки Скания 2-3 серии 31.5x35x19MM
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118202
Наименование Втулка ролика тормозной колодки Скания 2-3 серии 31.5x35x19MM
Вес [г] 25,5
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 31,7
Наружный диаметр [мм] 35,2
Высота [мм] 19
Запчасть втулка ролика тормозной колодки Скания 2-3 серии 31.5x35x19MM представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18202. У данной детали есть аналоги с номерами: 02190, 030703000330, 040156. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка ролика тормозной колодки Скания 2-3 серии 31.5x35x19MM, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Втулка ролика тормозной колодки Скания 2-3 серии 31.5x35x19MM производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118202 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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