Внутренний диаметр 31,7 Наружный диаметр [мм] 35,2 Высота [мм] 19

Запчасть втулка ролика тормозной колодки Скания 2-3 серии 31.5x35x19MM представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18202. У данной детали есть аналоги с номерами: 02190, 030703000330, 040156. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка ролика тормозной колодки Скания 2-3 серии 31.5x35x19MM, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.