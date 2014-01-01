Внутренний диаметр 241 Наружный диаметр [мм] 449 Высота [мм] 28

Запчасть защита тормозная 29mm/7' 8'. Скания представлена по производителю DT с артикулом 1.18192. У данной детали есть аналоги с номерами: 118192, 300172, 1361329, 040127, 1378430, 2026553. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия защита тормозная 29mm/7' 8'. Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.