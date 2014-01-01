Наружный диаметр [мм] 31,4 Длина [мм] 146,5

Запчасть пАЛЕЦТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18184. У данной детали есть аналоги с номерами: 040155, 12609700A, 1342340, 1362721, 300395, 53331, BK8200340. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить пАЛЕЦТОРМОЗНОЙ КОЛОДКИ, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.