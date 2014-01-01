Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 16 Расстояние между отверст. (мм) 130 зазубрено справа [мм] 35 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Число зубцов 10

Запчасть трещетка автомат прав. представлена по производителю DT с артикулом 1.18143. У данной детали есть аналоги с номерами: SAB2730, 118143, 72730, BK399830, 72479C, 72730C, 03400035. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трещетка автомат прав. на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.