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Рычаг тормозной, (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10) 1.18111 артикул 118111 DT SPARE PARTS в Алматы

118111 DT SPARE PARTS Рычаг тормозной, (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10) 1.18111
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118111
Наименование Рычаг тормозной, (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10) 1.18111
Вид эксплуатации ручной
Вес [г] 3530
Гарантия 2 года гарантии
Ø отверстия [мм] 16
Расстояние между отверст. (мм) 165
зазубрено справа [мм] 25
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10
Число зубцов 10
Запчасть рычаг тормозной (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10) 1.18111 представлена по производителю DT с артикулом 118111. У данной детали есть аналоги с номерами: 118111, 1865748, 1448115, 278736, 104201050, 267026, TT1304002. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10) 1.18111 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг тормозной, (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10) 1.18111 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118111 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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