Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 16 Расстояние между отверст. (мм) 165 зазубрено справа [мм] 25 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Число зубцов 10

Запчасть рычаг тормозной (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10) 1.18111 представлена по производителю DT с артикулом 118111. У данной детали есть аналоги с номерами: 118111, 1865748, 1448115, 278736, 104201050, 267026, TT1304002. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рычаг тормозной (мех.) левый; (Ø38 мм; шлицы-10) 1.18111 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.