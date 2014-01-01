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Трещетка тормозная задняя правая артикул 118110 DT SPARE PARTS в Алматы

118110 DT SPARE PARTS Трещетка тормозная задняя правая
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118110
Наименование Трещетка тормозная задняя правая
Вид эксплуатации ручной
Вес [г] 3581
Гарантия 2 года гарантии
Ø отверстия [мм] 16
Расстояние между отверст. (мм) 165
зазубрено слева [мм] 25
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10
Число зубцов 10
Запчасть трещетка тормозная задняя правая представлена по производителю DT с артикулом 1.18110. У данной детали есть аналоги с номерами: 118110, 1865747, 1448114, 278735, TT1304003, 267027, 104301050. Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трещетка тормозная задняя правая на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Трещетка тормозная задняя правая производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118110 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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