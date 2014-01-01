Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 16 Расстояние между отверст. (мм) 165 зазубрено слева [мм] 25 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Число зубцов 10

Запчасть трещетка тормозная задняя правая представлена по производителю DT с артикулом 1.18110. У данной детали есть аналоги с номерами: 118110, 1865747, 1448114, 278735, TT1304003, 267027, 104301050. Трещетки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трещетка тормозная задняя правая на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные трещетки тормозные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.