Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 16 Расстояние между отверст. (мм) 165 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Число зубцов 10

Запчасть трещотка тормозная Скания AD90/AD100 R770 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18109. У данной детали есть аналоги с номерами: 74180002, TT1304020. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить трещотка тормозная Скания AD90/AD100 R770, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.