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Диафрагма тормозной камеры 36 длинноходная артикул 118036 DT SPARE PARTS в Алматы

118036 DT SPARE PARTS Диафрагма тормозной камеры 36 длинноходная
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118036
Наименование Диафрагма тормозной камеры 36 длинноходная
Вес [г] 255
Гарантия 2 года гарантии
Версия Type 36
Наружный диаметр [мм] 222
Глубина [мм] 43
Запчасть диафрагма тормозной камеры 36 длинноходная представлена по производителю DT с артикулом 1.18036. У данной детали есть аналоги с номерами: 0721172, 07100, 095109, A0811, 8971205504. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диафрагма тормозной камеры 36 длинноходная, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диафрагма тормозной камеры 36 длинноходная производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118036 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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