|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118036
|Наименование
|Диафрагма тормозной камеры 36 длинноходная
|Вес [г]
|255
|Гарантия
|2 года гарантии
|Версия
|Type 36
|Наружный диаметр [мм]
|222
|Глубина [мм]
|43
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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