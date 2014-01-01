Версия Type 36 Наружный диаметр [мм] 222 Глубина [мм] 43

Запчасть диафрагма тормозной камеры 36 длинноходная представлена по производителю DT с артикулом 1.18036. У данной детали есть аналоги с номерами: 0721172, 07100, 095109, A0811, 8971205504. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диафрагма тормозной камеры 36 длинноходная, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.