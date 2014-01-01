Версия Type 20 Наружный диаметр [мм] 167,5 Глубина [мм] 37

Запчасть мембрана тормозной камеры 20' мелкая Мерседес/IVE/SC/Даф/Рено 1.18033 представлена по производителю DT с артикулом 1.18033. У данной детали есть аналоги с номерами: 118033, 1010000004, 0004310728, 1614797, 1609309, 338458, 151476. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия мембрана тормозной камеры 20' мелкая Мерседес/IVE/SC/Даф/Рено 1.18033 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.