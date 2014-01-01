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Мембрана тормозной камеры 20' мелкая MB/IVE/SC/DAF/RVI 1.18033 артикул 118033 DT SPARE PARTS в Алматы

118033 DT SPARE PARTS Мембрана тормозной камеры 20' мелкая MB/IVE/SC/DAF/RVI 1.18033
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118033
Наименование Мембрана тормозной камеры 20' мелкая MB/IVE/SC/DAF/RVI 1.18033
Вес [г] 152
Гарантия 2 года гарантии
Версия Type 20
Наружный диаметр [мм] 167,5
Глубина [мм] 37
Запчасть мембрана тормозной камеры 20' мелкая Мерседес/IVE/SC/Даф/Рено 1.18033 представлена по производителю DT с артикулом 1.18033. У данной детали есть аналоги с номерами: 118033, 1010000004, 0004310728, 1614797, 1609309, 338458, 151476. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия мембрана тормозной камеры 20' мелкая Мерседес/IVE/SC/Даф/Рено 1.18033 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Мембрана тормозной камеры 20' мелкая MB/IVE/SC/DAF/RVI 1.18033 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118033 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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