|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118033
|Наименование
|Мембрана тормозной камеры 20' мелкая MB/IVE/SC/DAF/RVI 1.18033
|Вес [г]
|152
|Гарантия
|2 года гарантии
|Версия
|Type 20
|Наружный диаметр [мм]
|167,5
|Глубина [мм]
|37
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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