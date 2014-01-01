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Мембрана, цилиндр пружинного энерго-аккумулятора артикул 118032 DT SPARE PARTS в Алматы

118032 DT SPARE PARTS Мембрана, цилиндр пружинного энерго-аккумулятора
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118032
Наименование Мембрана, цилиндр пружинного энерго-аккумулятора
Вес [г] 117
Гарантия 2 года гарантии
Версия Type 16
Наружный диаметр [мм] 156
Глубина [мм] 35

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Мембрана, цилиндр пружинного энерго-аккумулятора производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118032 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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